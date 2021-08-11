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Вирусолог назвал эффективную против всех штаммов ковида российскую вакцину

Он отметил, что от мутации "дельта" данный препарат защищает на 80% и это очень высокий показатель.

11 августа, 10:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

"Спутник V" эффективен против всех известных мутаций коронавируса, в том числе против одного из самых заразных из них — дельта-штамма. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Вакцина "Спутник V" делалась в своё время против "уханьского" штамма, и против него она защищала на 95%. Против "дельты" она защищает на 80%, и это очень много, это высокая цифра. Цифры могут разниться, но пока что против тех штаммов, которые имеются, эта вакцина весьма эффективна", — заявил вирусолог в беседе с RT.

Напомним, ровно год назад, 11 августа 2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. В декабре прошлого года Минздрав одобрил использование "Спутника V" для людей старше 60 лет, а в июне нынешнего года — вакцинацию беременных этой вакциной.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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