Вирусолог назвал эффективную против всех штаммов ковида российскую вакцину
Он отметил, что от мутации "дельта" данный препарат защищает на 80% и это очень высокий показатель.
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"Спутник V" эффективен против всех известных мутаций коронавируса, в том числе против одного из самых заразных из них — дельта-штамма. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
"Вакцина "Спутник V" делалась в своё время против "уханьского" штамма, и против него она защищала на 95%. Против "дельты" она защищает на 80%, и это очень много, это высокая цифра. Цифры могут разниться, но пока что против тех штаммов, которые имеются, эта вакцина весьма эффективна", — заявил вирусолог в беседе с RT.
Напомним, ровно год назад, 11 августа 2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. В декабре прошлого года Минздрав одобрил использование "Спутника V" для людей старше 60 лет, а в июне нынешнего года — вакцинацию беременных этой вакциной.
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