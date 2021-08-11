Вирусолог назвал эффективную против всех штаммов ковида российскую вакцину

"Спутник V" эффективен против всех известных мутаций коронавируса, в том числе против одного из самых заразных из них — дельта-штамма. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Вакцина "Спутник V" делалась в своё время против "уханьского" штамма, и против него она защищала на 95%. Против "дельты" она защищает на 80%, и это очень много, это высокая цифра. Цифры могут разниться, но пока что против тех штаммов, которые имеются, эта вакцина весьма эффективна", — заявил вирусолог в беседе с RT.