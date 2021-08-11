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В России от ковида привилось более 50% членов избиркомов

Памфилова призвала коллег продолжать работу в этом направлении, так как есть регионы, где этот показатель чуть выше 30%.

11 августа, 09:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На сегодняшний день по всей России от коронавирусной инфекции вакцинировалось более 50 процентов сотрудников избирательных комиссий. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Коллеги, пожалуйста, продолжайте убеждать, продолжайте вести работу в этом направлении. Для нас это очень важно. В целом ряде регионов уже за 70% перевалило число вакцинированных, но есть регионы, где чуть более 30% вакцинированных", сказала она на заседании ЦИК.

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Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян не откладывать вакцинацию на осень. Летний период министр назвал наиболее благоприятным для того, чтобы пройти иммунизацию.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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