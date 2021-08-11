В России от ковида привилось более 50% членов избиркомов
Памфилова призвала коллег продолжать работу в этом направлении, так как есть регионы, где этот показатель чуть выше 30%.
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На сегодняшний день по всей России от коронавирусной инфекции вакцинировалось более 50 процентов сотрудников избирательных комиссий. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Коллеги, пожалуйста, продолжайте убеждать, продолжайте вести работу в этом направлении. Для нас это очень важно. В целом ряде регионов уже за 70% перевалило число вакцинированных, но есть регионы, где чуть более 30% вакцинированных", — сказала она на заседании ЦИК.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян не откладывать вакцинацию на осень. Летний период министр назвал наиболее благоприятным для того, чтобы пройти иммунизацию.
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