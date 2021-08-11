В России от ковида привилось более 50% членов избиркомов

На сегодняшний день по всей России от коронавирусной инфекции вакцинировалось более 50 процентов сотрудников избирательных комиссий. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Коллеги, пожалуйста, продолжайте убеждать, продолжайте вести работу в этом направлении. Для нас это очень важно. В целом ряде регионов уже за 70% перевалило число вакцинированных, но есть регионы, где чуть более 30% вакцинированных", — сказала она на заседании ЦИК.