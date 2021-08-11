В России в четвёртый раз повторился антирекорд по числу умерших от ковида

За сутки в России от коронавируса умерло рекордное число пациентов — 799. Эта цифра является максимумом за всё время эпидемии в нашей стране, однако она фиксируется уже не первый раз.

16, 24, 29 июля тоже было зарегистрировано 799 умерших от ковида. Таким образом антирекорд по летальным исходам повторился уже в четвёртый раз за месяц. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

При этом ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что худшая часть пандемии уже позади и CoViD-19 вскоре станет лишь ещё одной причиной "простуды". При этом, по его мнению, вирус SARS-CoV-2 никуда не денется и, судя по всему, "будет неоднократно заражать всех нас всю оставшуюся жизнь — вероятно, примерно раз в пять лет".