НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России в четвёртый раз повторился антирекорд по числу умерших от ковида

Ранее — 16, 24, 29 июля — в стране тоже было зарегистрировано 799 летальных исходов.

11 августа, 08:33

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

За сутки в России от коронавируса умерло рекордное число пациентов — 799. Эта цифра является максимумом за всё время эпидемии в нашей стране, однако она фиксируется уже не первый раз.

16, 24, 29 июля тоже было зарегистрировано 799 умерших от ковида. Таким образом антирекорд по летальным исходам повторился уже в четвёртый раз за месяц. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В Нью-Йорке выявлен новый штамм коронавируса "йота" с повышением летальности на 82%

В Нью-Йорке выявлен новый штамм коронавируса "йота" с повышением летальности на 82%

При этом ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что худшая часть пандемии уже позади и CoViD-19 вскоре станет лишь ещё одной причиной "простуды". При этом, по его мнению, вирус SARS-CoV-2 никуда не денется и, судя по всему, "будет неоднократно заражать всех нас всю оставшуюся жизнь — вероятно, примерно раз в пять лет".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В России от ковида привилось более 50% членов избиркомов

сегодня в 09:04

Генерала Лебедя заподозрили в подготовке плана по свержению Горбачёва в 1991 году

сегодня в 09:42

Сенатор рассказал, стоит ли ждать резкого повышения МРОТ до 20 тысяч рублей

сегодня в 09:32

Уберегал дочь от "позора": В Москве мигрант выдал новорождённого внука за подкидыша

сегодня в 09:30

Жених на Infiniti устроил стрельбу из свадебного кортежа в Питере и угодил с невестой в полицию

сегодня в 09:23

Новости партнеров

Layer 1