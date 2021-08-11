В Нью-Йорке выявлен новый штамм коронавируса "йота" с летальностью до 82%

В Нью-Йорке выявлен новый штамм коронавируса, получивший название "йота". Об этом со ссылкой на статью портала препринтов MedRxiv сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Он даёт летальность аж до 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передаётся по сравнению с другими мутациями на 25% быстрее", — приводит слова эксперта Ura.ru.

Токарев добавил, что штамм "йота" способен ускользать от иммунного ответа. Этот вариант более патогенный и заразный, чем другие, подчеркнул специалист.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что о штамме "йота" пока известно крайне мало. Говорить о его способности к распространению ещё рано.

"Если растёт, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов", — отметил Крючков.

Он полагает, что ковид продолжит мутировать по линиям "дельта", "лямбда" и "гамма", из которых будут возникать новые штаммы.