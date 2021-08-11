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Профессор из Оксфорда заявил о нереальности коллективного иммунитета к ковиду

Эндрю Поллард считает, что необходимо сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто болеет CoViD-19 в тяжёлой форме.

10 августа, 21:07

Фото © Pixabay

Коллективный иммунитет к коронавирусу невозможно сформировать, так как штамм "дельта" продолжает заражать даже привившихся людей. Об этом заявил профессор, инфекционист Эндрю Поллард, глава оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с компанией AstraZeneca.

"Проблема заключается в том, что этот вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то вирус не может передаваться в популяции. Штамм "дельта" будет всё ещё заражать тех людей, которые привились", — сказал Поллард в беседе с The Guardian.

Профессор заявил, что худшая часть пандемии уже позади

Профессор заявил, что худшая часть пандемии уже позади

По мнению профессора, у человечества нет ничего, что могло бы остановить распространение ковида. Поллард считает, что необходимо сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто болеет CoViD-19 в тяжёлой форме.

Также учёный усомнился в эффективности планов главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, который намерен в сентябре привить уязвимые группы населения третьей, бустерной дозой вакцины. Поллард призвал оставить этот вопрос учёным, он полагает, что дополнительные дозы лучше направить странам, где ощущается нехватка вакцин.

Попова назвала желательную дату достижения коллективного иммунитета в РФ

Попова назвала желательную дату достижения коллективного иммунитета в РФ

В Минздраве РФ же полагают, что достижение коллективного иммунитета к ковиду возможно. По словам первого замминистра здравоохранения Виктора Фисенко, это дело нескольких месяцев.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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