Профессор из Оксфорда заявил о нереальности коллективного иммунитета к ковиду

Коллективный иммунитет к коронавирусу невозможно сформировать, так как штамм "дельта" продолжает заражать даже привившихся людей. Об этом заявил профессор, инфекционист Эндрю Поллард, глава оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с компанией AstraZeneca.

"Проблема заключается в том, что этот вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то вирус не может передаваться в популяции. Штамм "дельта" будет всё ещё заражать тех людей, которые привились", — сказал Поллард в беседе с The Guardian.

По мнению профессора, у человечества нет ничего, что могло бы остановить распространение ковида. Поллард считает, что необходимо сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто болеет CoViD-19 в тяжёлой форме.

Также учёный усомнился в эффективности планов главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, который намерен в сентябре привить уязвимые группы населения третьей, бустерной дозой вакцины. Поллард призвал оставить этот вопрос учёным, он полагает, что дополнительные дозы лучше направить странам, где ощущается нехватка вакцин.