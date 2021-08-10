На Филиппинах оценят возможность экстренного применения "Спутника лайт"

Филиппинские власти рассматривают вопрос о возможности экстренного использования в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник лайт". Соответствующая заявка уже поступила от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом заявил глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами страны Эрик Доминго.

"Заявка на вакцину "Спутник лайт" подана для экстренного применения и сейчас рассматривается нашими соответствующими экспертами", — цитирует его слова газета The Manila Times.

Комиссия экспертов управления будет рассматривать заявку России в течение трёх недель. В случае её одобрения это будет восьмая по счёту вакцина, разрешённая на Филиппинах. Сейчас в стране одобрены препараты Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Bharat и Jannsen.