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На Филиппинах оценят возможность экстренного применения "Спутника лайт"

Вакцина, которую эксперты будут исследовать три недели, может стать восьмой из одобренных в этой стране.

10 августа, 18:06
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Филиппинские власти рассматривают вопрос о возможности экстренного использования в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник лайт". Соответствующая заявка уже поступила от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом заявил глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами страны Эрик Доминго.

"Заявка на вакцину "Спутник лайт" подана для экстренного применения и сейчас рассматривается нашими соответствующими экспертами", — цитирует его слова газета The Manila Times.

Комиссия экспертов управления будет рассматривать заявку России в течение трёх недель. В случае её одобрения это будет восьмая по счёту вакцина, разрешённая на Филиппинах. Сейчас в стране одобрены препараты Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Bharat и Jannsen.

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Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили о безопасности комбинации "Спутника лайт" с другими вакцинами. Согласно исследованию, которое проводилось в Аргентине, применение российского препарата с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутником лайт" являются безопасными, отсутствуют серьёзные побочные явления, связанные с вакцинацией.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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