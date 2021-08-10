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В Петербурге у пациентки нашли такую же мутацию ковида, как у датских норок

Женщина с ослабленным иммунитетом болела коронавирусом на протяжении 318 дней.

10 августа, 17:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге у женщины зафиксировали мутацию ковида, которая ранее была обнаружена у датских норок. При этом пациентка никогда не контактировала с этими животными и не была в скандинавской стране. О необычном случае рассказала врач-инфекционист Оксана Станевич в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам специалиста, речь идёт о женщине, которая болела коронавирусом на протяжении одиннадцати месяцев. 47-летняя пациентка, имеющая онкологическое заболевание, заразилась ковидом от соседки по палате, когда проходила плановую химиотерапию. Инфекция со временем мутировала.

"В её организме всё это время жил один и тот же вирус. И не просто жил, но размножался и активно давал новые мутации. Одной из них стала мутация, в точности соответствующая той, которую в мае прошлого года обнаружили в Дании у норок, мелких пушных зверьков. То есть два вируса на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга развивались независимо друг от друга, но похожим образом", — цитирует Станевич kp.ru.

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Она уточнила, что всего в организме пациентки было обнаружено более сорока новых мутаций коронавируса. По словам инфекциониста, такой случай не единственный. Длительное течение болезни характерно для людей, у которых иммунитет и в целом организм ослаблены онкологическими заболеваниями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что описанных случаев передачи ковида от животных человеку нет. Она вспомнила заражение мутировавшим вирусом на норковых фермах в Дании, однако заметила, что эта ветвь изменчивости инфекции развития не получила.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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