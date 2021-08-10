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Представитель МакSим исключила возвращение певицы на сцену в ближайшем году

Звезде нужно поправить здоровье. Также после полутора месяцев комы Марина не готова к публичному вниманию.

10 августа, 18:03
<p>Фото © ТАСС / Тараканов Вадим</p>

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Певица Максим не будет выступать как минимум год, ей необходимо пройти восстановительную терапию. По словам представителя артистки, врачи запретили звёздной пациентке напрягать свой организм, в том числе пением и занятиями спортом.

"Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле, с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год — врачи строго запретили даже заниматься спортом. У неё очень слабые лёгкие, будет долгая терапия", — объяснила представитель Максим в беседе с РИА "Новости".

Собеседница агентства подчеркнула, что Максим необходимо физически восстановиться, после полутора месяцев комы она не готова к публичному вниманию.

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Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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