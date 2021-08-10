Представитель МакSим исключила возвращение певицы на сцену в ближайшем году

Певица Максим не будет выступать как минимум год, ей необходимо пройти восстановительную терапию. По словам представителя артистки, врачи запретили звёздной пациентке напрягать свой организм, в том числе пением и занятиями спортом.

"Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле, с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год — врачи строго запретили даже заниматься спортом. У неё очень слабые лёгкие, будет долгая терапия", — объяснила представитель Максим в беседе с РИА "Новости".

Собеседница агентства подчеркнула, что Максим необходимо физически восстановиться, после полутора месяцев комы она не готова к публичному вниманию.