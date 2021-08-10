"Повалила и стала пинать": На Урале пенсионерка обвинила сиделку в избиении, но у той другая версия
Медики зафиксировали на теле бабушки множество ссадин и гематом, а родственники уже обратились в полицию.
95-летняя пенсионерка рассказала Лайфу об избиении сиделкой, но у няни другая версия. Видео © LIFE
В Екатеринбурге 95-летняя женщина обвинила в избиении сиделку. По словам бабушки, женщина отказалась мерить ей артериальное давление, после чего напала с кулаками.
Родственники Ольги Лихачёвой давно нанимают пенсионерке работниц из патронажной службы. На этот раз домой к женщине приехала новая сотрудница. Как рассказывает сама пострадавшая, после просьбы померить давление сиделка заявила, что ей за это не платят, на что бабушка ответила строчкой из стихотворения о человечности. Это, по словам пенсионерки, и разозлило соцработницу.
"Я ничего плохого не говорила ей. Единственное, сказала: "Не устраивает — уходи!" Я не думала, что она настолько агрессивная. Она повалила меня на пол и стала пинать меня. А я уже не могу защищаться. А защищаться бесполезно — она уже вошла в ярость, она бы меня убила", — вспоминает бабушка.
Сама же сиделка — Вера Штеренгарц — всё отрицает. По её словам, пенсионерка упала на пол, а та лишь помогала ей встать. Только вот подниматься с пола бабушка якобы не хотела и всячески отказывалась от помощи. Кроме того, вспоминает женщина, недоверительные отношения с новой сиделкой у пенсионерки сложились с самого первого дня. При этом в патронажной службе о своей сотруднице с семилетним стажем отзываются хорошо, однако после инцидента её отстранили от работы.
Врачи зафиксировали на теле Лихачёвой множество гематом, которые, по их мнению, не похожи на следы от падения. Родственники пенсионерки уже обратились в полицию и ждут экспертизы, которая установит, что же в действительности происходило в квартире 95-летней екатеринбурженки.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге уборщица под видом торговки мёдом обокрала пенсионерку на 400 тысяч. Втеревшись к 95-летней бабушке в доверие, она заявила, что той срочно нужно обменять старые купюры на новые.
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