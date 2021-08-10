"Химки" приобрели швейцарского нападающего "Фенербахче"
После перехода футболист признался, что с нетерпением ждёт первой тренировки в новом клубе.
Фото © ФК "Химки"
Подмосковные "Химки" заключили контракт со швейцарским форвардом Кемалем Адеми, который ранее выступал за "Фенербахче".
Детали соглашения между игроком и клубом не сообщаются. В новом для себя клубе он будет выступать под номером 9. Адеми также признался, что с нетерпением ждёт первой тренировки в "Химках".
"Про Россию я знаю только то, что здесь бывает очень холодно. Про лигу также знаю немногое. Когда я выступал за "Базель", в Лиге Европы мы играли против "Краснодара" — это сильная команда. Остальное мне предстоит узнать через игры", — подчеркнул Адеми.
Добавим, что после трёх стартовых туров "Химки" находятся на седьмом месте РПЛ. В активе команды Игоря Черевченко четыре балла.
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