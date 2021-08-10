НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Химки" приобрели швейцарского нападающего "Фенербахче"

После перехода футболист признался, что с нетерпением ждёт первой тренировки в новом клубе.

10 августа, 17:29
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Подмосковные "Химки" заключили контракт со швейцарским форвардом Кемалем Адеми, который ранее выступал за "Фенербахче".

Детали соглашения между игроком и клубом не сообщаются. В новом для себя клубе он будет выступать под номером 9. Адеми также признался, что с нетерпением ждёт первой тренировки в "Химках".

"Про Россию я знаю только то, что здесь бывает очень холодно. Про лигу также знаю немногое. Когда я выступал за "Базель", в Лиге Европы мы играли против "Краснодара" — это сильная команда. Остальное мне предстоит узнать через игры", — подчеркнул Адеми.

"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Сёмина

"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Сёмина

Добавим, что после трёх стартовых туров "Химки" находятся на седьмом месте РПЛ. В активе команды Игоря Черевченко четыре балла.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Ничего сверхъестественного": Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой

сегодня в 18:21

СМИ: Карпин общался с Дзюбой около двух часов в петербургском отеле

сегодня в 17:14

Футболист "Спартака" Понсе может покинуть команду в случае непопадания в Лигу чемпионов

сегодня в 15:31

В Воронеже задержали подозреваемого в смертельном наезде на младенца на пляже

сегодня в 18:26

Двое мужчин устроили перестрелку в лесу в Подмосковье и оказались в больнице

сегодня в 18:14

Новости партнеров

Layer 1