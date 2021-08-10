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Регион
Опубликовано 10 августа 2021, 14:49

Презентация Лионеля Месси в качестве футболиста ПСЖ состоится в среду

Фото © FIFA via Getty Images

Фото © FIFA via Getty Images

Контракт нападающего с французским клубом будет рассчитан до конца июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

"Пари Сен-Жермен" объявил, что пресс-конференция с презентацией Лионеля Месси состоится в среду, 11 августа. Об этом сообщается в твиттере французского футбольного клуба.

Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени. Оно пройдёт на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс".

Во вторник ПСЖ анонсировал в своих соцсетях скорый переход Лионеля Месси. Ранее Лайф сообщал, что в парижском клубе аргентинец будет получать 35 миллионов евро за один сезон. Контракт с клубом будет подписан до конца июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Лионель Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Лионель Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

С начала карьеры Месси выступал за "Барселону". С каталонским клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

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Роман Фейгин
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