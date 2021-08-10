Презентация Лионеля Месси в качестве футболиста ПСЖ состоится в среду

Контракт нападающего с французским клубом будет рассчитан до конца июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

"Пари Сен-Жермен" объявил, что пресс-конференция с презентацией Лионеля Месси состоится в среду, 11 августа. Об этом сообщается в твиттере французского футбольного клуба.

Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени. Оно пройдёт на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс".

Во вторник ПСЖ анонсировал в своих соцсетях скорый переход Лионеля Месси. Ранее Лайф сообщал, что в парижском клубе аргентинец будет получать 35 миллионов евро за один сезон. Контракт с клубом будет подписан до конца июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.