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СМИ: Карпин общался с Дзюбой около двух часов в петербургском отеле

Он также провёл встречу со всеми игроками "Зенита", которые входят в обойму национальной команды.

10 августа, 17:14
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zenit-Slavia_Pr_(7).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Wikipedia

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прибыл в Санкт-Петербург, где пообщался с игроками "Зенита". По данным портала "Евроставка", дольше всех наставник общался с нападающим Артёмом Дзюбой.

Издание сообщает, что встреча с Дзюбой продолжалась около двух часов. При этом, что именно обсуждали нападающий и Карпин, не уточняется. Кроме форварда с наставником национальной команды пообщались Далер Кузяев, Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.

"Важный игрок": Карпин заявил, что может вызвать Дзюбу в сборную России, несмотря на прежние разногласия

"Важный игрок": Карпин заявил, что может вызвать Дзюбу в сборную России, несмотря на прежние разногласия

Ранее Лайф сообщал, что Валерий Карпин может вызвать под знамёна сборной России по футболу Артёма Дзюбу, несмотря на то что между ними ранее были серьёзные разногласия.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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