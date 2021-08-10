СМИ: Карпин общался с Дзюбой около двух часов в петербургском отеле

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прибыл в Санкт-Петербург, где пообщался с игроками "Зенита". По данным портала "Евроставка", дольше всех наставник общался с нападающим Артёмом Дзюбой.

Издание сообщает, что встреча с Дзюбой продолжалась около двух часов. При этом, что именно обсуждали нападающий и Карпин, не уточняется. Кроме форварда с наставником национальной команды пообщались Далер Кузяев, Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.