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Футболист "Спартака" Понсе может покинуть команду в случае непопадания в Лигу чемпионов

В составе красно-белых нападающий провёл 64 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал две результативные передачи.

10 августа, 15:31
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе может в ближайшее время покинуть команду. Об этом передаёт французское издание Score.fr.

Сообщается, что в случае непопадания "Спартака" в групповой этап Лиги чемпионов 24-летний аргентинский нападающий может продолжить карьеру во французском "Лансе".

Для выхода в Лигу чемпионов столичному клубу необходимо сначала преодолеть третий отборочный раунд, где его соперником является лиссабонская "Бенфика", а затем и раунд плей-офф квалификации. В первом матче против португальского клуба "Спартак" на своём поле уступил со счётом 0:2. Ответная встреча состоится сегодня вечером.

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В случае выхода в раунд плей-офф квалификации соперником красно-белых будет сильнейший в паре ПСВ (Нидерланды) — "Митьюлланд" (Дания).

Понсе перешёл в "Спартак" в июне 2019 года. В составе красно-белых он провёл 64 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал две результативные передачи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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