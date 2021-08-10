Футболист "Спартака" Понсе может покинуть команду в случае непопадания в Лигу чемпионов

Форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе может в ближайшее время покинуть команду. Об этом передаёт французское издание Score.fr.

Сообщается, что в случае непопадания "Спартака" в групповой этап Лиги чемпионов 24-летний аргентинский нападающий может продолжить карьеру во французском "Лансе".

Для выхода в Лигу чемпионов столичному клубу необходимо сначала преодолеть третий отборочный раунд, где его соперником является лиссабонская "Бенфика", а затем и раунд плей-офф квалификации. В первом матче против португальского клуба "Спартак" на своём поле уступил со счётом 0:2. Ответная встреча состоится сегодня вечером.

В случае выхода в раунд плей-офф квалификации соперником красно-белых будет сильнейший в паре ПСВ (Нидерланды) — "Митьюлланд" (Дания).