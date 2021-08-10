Футболист "Спартака" Понсе может покинуть команду в случае непопадания в Лигу чемпионов
В составе красно-белых нападающий провёл 64 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал две результативные передачи.
Фото © ФК "Спартак"
Форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе может в ближайшее время покинуть команду. Об этом передаёт французское издание Score.fr.
Сообщается, что в случае непопадания "Спартака" в групповой этап Лиги чемпионов 24-летний аргентинский нападающий может продолжить карьеру во французском "Лансе".
Для выхода в Лигу чемпионов столичному клубу необходимо сначала преодолеть третий отборочный раунд, где его соперником является лиссабонская "Бенфика", а затем и раунд плей-офф квалификации. В первом матче против португальского клуба "Спартак" на своём поле уступил со счётом 0:2. Ответная встреча состоится сегодня вечером.
В случае выхода в раунд плей-офф квалификации соперником красно-белых будет сильнейший в паре ПСВ (Нидерланды) — "Митьюлланд" (Дания).
Понсе перешёл в "Спартак" в июне 2019 года. В составе красно-белых он провёл 64 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал две результативные передачи.
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