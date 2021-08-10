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Взрыв прогремел на судне в сирийском порту Латакия

В результате инцидента угарным газом отравились два человека, участвовавшие в ликвидации возгорания, оба госпитализированы.

10 августа, 17:18
<p>Фото © Twitter / W0lverineupdate</p>

Фото © Twitter / W0lverineupdate

На танкере, который стоит в сирийском порту Латакия, во время техобслуживания произошёл взрыв, а затем пожар. Об этом сообщает SANA.

По данным главы подразделений пожарной службы города, лёгкие травмы во время тушения пожара получили два человека. Возгорание ликвидировано, а пострадавшие доставлены в местный госпиталь, у них диагностировано отравление угарным газом. Он также отметил, что на борту судна не было членов экипажа и груза.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Дубае в порту прогремел мощный взрыв. Детонация произошла на одном из торговых судов. После этого там вспыхнул пожар. Экипаж загоревшегося судна успели своевременно эвакуировать. Пожарным удалось довольно быстро взять ситуацию под контроль. Пострадавших в результате произошедшего не было.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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