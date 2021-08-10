Взрыв прогремел на судне в сирийском порту Латакия

На танкере, который стоит в сирийском порту Латакия, во время техобслуживания произошёл взрыв, а затем пожар. Об этом сообщает SANA.

По данным главы подразделений пожарной службы города, лёгкие травмы во время тушения пожара получили два человека. Возгорание ликвидировано, а пострадавшие доставлены в местный госпиталь, у них диагностировано отравление угарным газом. Он также отметил, что на борту судна не было членов экипажа и груза.