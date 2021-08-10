Российское общество должно быть монолитным, с прочными связями между различными слоями населения. Таким мнением с Лайфом поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя высказывание министра обороны Сергея Шойгу о внутренней угрозе в России.

"Просто наше общество должно быть монолитным. Если у нас не будет нормальной связи между поколениями, между различными слоями населения, национальностями, будет процветать коррупция, то, конечно, будет разложение общества, это страшная угроза. Она опаснее даже внешней угрозы", — объяснил Джабаров.

Сенатор напомнил, что Советский Союз распался не "столько из-за внешнего воздействия, сколько из-за того, что внутри". Причиной послужила деградация советской власти и потеря руководящей роли Коммунистической партией, что привело к разложению общества.

"На словах говорили одно, а в жизни получалось совершенно другое. Я думаю, что это имеет в виду Сергей Шойгу, когда говорит о разложении общества", — сказал сенатор.