Глава Мурманска Андрей Сысоев объявил об уходе в отставку

Мэр Мурманска и председатель городского совета депутатов Андрей Сысоев уходит в отставку с 23 августа. О своём решении он объявил в ходе брифинга и добавил, что останется депутатом горсовета.

"Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов", — сказал он.

Чиновник добавил, что сегодня федеральное правительство особое внимание уделяет развитию Арктики и это требует привлечения сил и средств. Однако означает ли его отставка переход в коммерческие структуры, связанные с реализацией арктических проектов, он не уточнил.

Сысоев руководил администрацией Мурманска на протяжении девяти лет, а в 2019 году его единогласно избрали главой муниципального образования.