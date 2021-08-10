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Глава Мурманска Андрей Сысоев объявил об уходе в отставку

Означает ли его освобождение от должности переход в коммерческие структуры, связанные с реализацией арктических проектов, он не уточнил.

10 августа, 16:54
<p>Фото © <a href="https://vk.com/sysoev.murmansk?z=photo585911914_457243556/photos585911914" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Андрей Сысоев</a></p>

Фото © VK / Андрей Сысоев

Мэр Мурманска и председатель городского совета депутатов Андрей Сысоев уходит в отставку с 23 августа. О своём решении он объявил в ходе брифинга и добавил, что останется депутатом горсовета.

"Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов", — сказал он.

Чиновник добавил, что сегодня федеральное правительство особое внимание уделяет развитию Арктики и это требует привлечения сил и средств. Однако означает ли его отставка переход в коммерческие структуры, связанные с реализацией арктических проектов, он не уточнил.

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Сысоев руководил администрацией Мурманска на протяжении девяти лет, а в 2019 году его единогласно избрали главой муниципального образования.

Ранее дума Владивостока утвердила на пост мэра исполняющего обязанности главы администрации города Константина Шестакова — за него проголосовали все 30 присутствовавших на заседании депутатов, а его единственную конкурентку в борьбе за кресло главы администрации Екатерину Лысенкову не поддержал никто.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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