Глава Мурманска Андрей Сысоев объявил об уходе в отставку
Означает ли его освобождение от должности переход в коммерческие структуры, связанные с реализацией арктических проектов, он не уточнил.
Фото © VK / Андрей Сысоев
Мэр Мурманска и председатель городского совета депутатов Андрей Сысоев уходит в отставку с 23 августа. О своём решении он объявил в ходе брифинга и добавил, что останется депутатом горсовета.
"Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов", — сказал он.
Чиновник добавил, что сегодня федеральное правительство особое внимание уделяет развитию Арктики и это требует привлечения сил и средств. Однако означает ли его отставка переход в коммерческие структуры, связанные с реализацией арктических проектов, он не уточнил.
Сысоев руководил администрацией Мурманска на протяжении девяти лет, а в 2019 году его единогласно избрали главой муниципального образования.
Ранее дума Владивостока утвердила на пост мэра исполняющего обязанности главы администрации города Константина Шестакова — за него проголосовали все 30 присутствовавших на заседании депутатов, а его единственную конкурентку в борьбе за кресло главы администрации Екатерину Лысенкову не поддержал никто.
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