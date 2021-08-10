У подельников Черкалина арестовали виллу в Италии, 87 участков в России и $6 миллионов

Согласно ходатайству прокуратуры, у подельников бывшего полковника ФСБ России Кирилла Черкалина, осуждённого на семь лет за мошенничество и взятку, арестовали 87 земельных участков в Московской области, четыре квартиры в столице и виллу в Италии, а также шесть домов и нежилое помещение.

В зале Московского гарнизонного военного суда рассматривалось дело в отношении бывших сотрудников ФСБ Андрея Васильева, Дмитрия Фролова и бывшего акционера "Кредитимпэкс банка" Георгия Шкурко. Прокурор подала ходатайство о продлении срока ареста активов экс-сотрудников федерального органа. Она заявила, что имущество, среди которого кроме недвижимости есть "лексус", различные наручные часы и шесть миллионов долларов, фактически принадлежит обвиняемым и было обнаружено у родственников офицеров.

Как заявили адвокаты Васильева и Фролова, доказательств того, что указанное имущество принадлежит их подзащитным, нет. Также они сказали, что объект в Италии был задекларирован ещё в 2013 году как имущество отца Фролова.

"Я даже не очень понимаю, о каком именно объекте идёт речь… У вас в деле есть фотографии. На них видно, что эта так называемая вилла из себя представляет: разрушенное каркасное здание без окон, штукатурки, стен, с заросшей территорией и сломанными заборами", — передаёт слова Фролова корреспондент РИА "Новости" из зала суда.

Потерпевший Игорь Ткач, присутствовавший на слушании, опроверг слова бывшего офицера, заявив, что сам был на этой четырёхэтажной вилле и она принадлежит обвиняемому. По словам Ткача, здание находится в таком состоянии, потому что Фролов собирался после увольнения жить за рубежом. Он предусмотрительно купил рестораны в Италии и начал ремонтировать дом, собираясь установить там два джакузи стоимостью в 100 тысяч евро и спа в специально подготовленном гроте.