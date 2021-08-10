У подельников Черкалина арестовали виллу в Италии, 87 участков в России и $6 миллионов
Согласно заявлению прокурора, имущество было оформлено на родственников экс-офицеров ФСБ, но фактически принадлежало им.
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Согласно ходатайству прокуратуры, у подельников бывшего полковника ФСБ России Кирилла Черкалина, осуждённого на семь лет за мошенничество и взятку, арестовали 87 земельных участков в Московской области, четыре квартиры в столице и виллу в Италии, а также шесть домов и нежилое помещение.
В зале Московского гарнизонного военного суда рассматривалось дело в отношении бывших сотрудников ФСБ Андрея Васильева, Дмитрия Фролова и бывшего акционера "Кредитимпэкс банка" Георгия Шкурко. Прокурор подала ходатайство о продлении срока ареста активов экс-сотрудников федерального органа. Она заявила, что имущество, среди которого кроме недвижимости есть "лексус", различные наручные часы и шесть миллионов долларов, фактически принадлежит обвиняемым и было обнаружено у родственников офицеров.
Как заявили адвокаты Васильева и Фролова, доказательств того, что указанное имущество принадлежит их подзащитным, нет. Также они сказали, что объект в Италии был задекларирован ещё в 2013 году как имущество отца Фролова.
"Я даже не очень понимаю, о каком именно объекте идёт речь… У вас в деле есть фотографии. На них видно, что эта так называемая вилла из себя представляет: разрушенное каркасное здание без окон, штукатурки, стен, с заросшей территорией и сломанными заборами", — передаёт слова Фролова корреспондент РИА "Новости" из зала суда.
Потерпевший Игорь Ткач, присутствовавший на слушании, опроверг слова бывшего офицера, заявив, что сам был на этой четырёхэтажной вилле и она принадлежит обвиняемому. По словам Ткача, здание находится в таком состоянии, потому что Фролов собирался после увольнения жить за рубежом. Он предусмотрительно купил рестораны в Италии и начал ремонтировать дом, собираясь установить там два джакузи стоимостью в 100 тысяч евро и спа в специально подготовленном гроте.
Напомним, Кирилл Черкалин находился под стражей с апреля 2019 года. По версии следствия, он получил 850 тысяч долларов от одной компании за покровительство. А также вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей. В начале расследования стало известно, что у бывшего полковника и близких к нему людей конфисковали активы на шесть миллиардов рублей, которые изъяли в казну. Прокурор запросила для Черкалина 11 лет колонии и предложила оштрафовать на 34,3 миллиона. 22 апреля Лайф опубликовал видео из зала суда, бывшего полковника ФСБ отправили в колонию на семь лет.
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