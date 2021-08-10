Трёх генералов отстранили от службы после задержания экс-главы УМВД Камчатки
Отмечается, что двое из них ещё несколько лет назад выступали поручителями при включении Киселёва в кадровый резерв.
Фото © Pixabay
После задержания по подозрению в коррупции бывшего начальника камчатского УМВД РФ Михаила Киселёва в Москве отправили в отставку трёх генералов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
По словам парламентария, от должностей отстранены заместитель начальника ГУ МВД РФ по Москве Андрей Понорец, начальник УМВД ЮЗАО Москвы Юрий Дёмин, а также заместитель начальника Департамента госслужбы и кадров МВД Виталий Краснов. Причём первые двое ещё четыре года назад поручились за камчатского полицейского при включении его в кадровый резерв.
Напомним, что о задержании Михаила Киселёва сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, параллельно с этим сняв его с должности. На его должность министр внутренних дел назначил полковника полиции Ивана Кокухина, который ранее занимал должность замглавы УМВД РФ по Забайкальскому краю.
Комментариев: 0