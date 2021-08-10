В России в паспорта подростков перестанут ставить штамп о прописке

Штампы о прописке в паспортах несовершеннолетних могут перестать проставлять уже с середины следующего года. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Регистрацию по месту жительства (на первом этапе для несовершеннолетних) мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года", — сказала она.