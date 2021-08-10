В России в паспорта подростков перестанут ставить штамп о прописке
Также регистрацию по месту жительства несовершеннолетних планируется перевести в электронный вид уже к середине 2022 года.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Штампы о прописке в паспортах несовершеннолетних могут перестать проставлять уже с середины следующего года. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
"Регистрацию по месту жительства (на первом этапе для несовершеннолетних) мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года", — сказала она.
По словам Казаковой, в дальнейшем у ведомства есть планы по отказу и от других штампов, таких как, например, отметка о постановке на воинский учёт. Всё это после цифровой трансформации будет проверяться по федеральным реестрам.
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме задумались о возвращении графы "Национальность" в паспорта россиян, однако в МВД позже заявили, что пока не планируют этого делать.
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