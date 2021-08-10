Шереметьево ищет "голос аэропорта" с хорошей дикцией и знанием английского
Соискатель должен обладать поставленным голосом, владеть дикторскими навыками и отлично говорить на английском языке.
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Администрация Международного аэропорта Шереметьево ищет кандидата, который будет озвучивать праздничные и официальные объявления для всех терминалов ко дню рождения аэропорта. Поиск подходящего человека ведётся в рамках проекта "Приятного полёта!".
Кандидат на должность "голоса аэропорта" должен владеть навыками диктора на высоком уровне и иметь хорошее произношение на английском языке. Он получит возможность не только на несколько дней стать голосом крупнейшей воздушной гавани страны, но и в качестве бонуса ближе познакомиться с жизнью Шереметьево. Соискателю проведут экскурсию по закрытым для обычных гостей уголкам аэропорта и подарят памятные сувениры.
Откликнуться на вакансию можно на сайте проекта "Приятного полёта!" и сервисе "VK Работа". В резюме необходимо написать, почему голос конкретного соискателя должен звучать в терминалах Шереметьево, а также добавить ссылку на аудиозапись со своей версией поздравления аэропорта с днём рождения.
Напомним, что Международный аэропорт Шереметьево открылся 11 августа 1959 года. Изначально он строился как главный аэродром ВВС Советской армии, но потом стал принимать гражданские рейсы. В день открытия в аэропорту приземлился первый лайнер Ту-104, доставивший пассажиров из Ленинграда. В 2019 году воздушной гавани было присвоено имя Александра Пушкина.
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