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Под Калининградом рыбак задел удочкой линию электропередачи и погиб

Тело 70-летнего мужчины обнаружили на берегу реки местные жители и вызвали на место трагедии правоохранителей.

10 августа, 14:52

Пожилой мужчина задел удочкой линию электропередачи и скончался на месте от удара током. Несчастный случай произошёл в городе Зеленоградск Калининградской области, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Гацко.

По её словам, утром в правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей о том, что на берегу реки Тростянка в районе Зеленоградска было найдено тело мужчины. Сотрудники Светлогорского межрайонного следственного отдела начали доследственную проверку.

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"В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Личность погибшего установлена, им оказался 70-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина ловил рыбу на берегу реки и удилищем зацепил линию электропередачи, в результате чего получил смертельные травмы", — заявила Гацко.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Подмосковье 14-летний подросток получил удар током, искупавшись в бочке. Серьёзно пострадала и его тётя, которая пыталась помочь племяннику.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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