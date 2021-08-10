Под Калининградом рыбак задел удочкой линию электропередачи и погиб

Пожилой мужчина задел удочкой линию электропередачи и скончался на месте от удара током. Несчастный случай произошёл в городе Зеленоградск Калининградской области, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Гацко.

По её словам, утром в правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей о том, что на берегу реки Тростянка в районе Зеленоградска было найдено тело мужчины. Сотрудники Светлогорского межрайонного следственного отдела начали доследственную проверку.

"В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Личность погибшего установлена, им оказался 70-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина ловил рыбу на берегу реки и удилищем зацепил линию электропередачи, в результате чего получил смертельные травмы", — заявила Гацко.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.