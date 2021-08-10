Метеоролог Тишковец предупредил о надвигающемся на Москву "небесном световом шоу"

Жителей Москвы ближе к ночи ждёт световое шоу природного масштаба. О надвигающейся на столицу грозе Лайфу рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В тёмное время суток, которое наступит сегодня после 20:15, ожидается атмосферный фейерверк. Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и тёплого фронтов. В такой ситуации тёплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков", — рассказал метеоролог.

По его словам, к вечеру прошедший в столице дождь возобновится с новой силой, а его максимум придётся на девять часов вечера. Ожидается, что за несколько часов в Москве выпадет 17% месячной нормы осадков. Кроме того, в отдельных районах Подмосковья возможно выпадение града до 4 сантиметров в диаметре, добавил Тишковец. Порывы ветра при этом могут достигнуть 15–20 метров в секунду.

"Ну и, конечно, всё это будет сопровождаться небесным световым шоу — молниевыми разрядами атмосферного электричества, грозами и зарницами. Ослепительные световые зигзаги особенно будут видны на ночном горизонте к западу от столицы", — добавил собеседник Лайфа.