Шойгу рассказал о страшнейшей внутренней угрозе в России
По его мнению, внешние обстоятельства не так страшны, потому что о вооружении врагов РФ известно.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что основная опасность для любой страны — это внутренняя угроза, связанная с разложением общества. Об этом он рассказал на всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Внешние угрозы — они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться", — сказал Шойгу участникам форума.
Именно поэтому, по его мнению, внешние обстоятельства не так страшны, как постепенное разложение общества внутри страны. Министр уверен, что в последние десятилетия оно приобрело уже статус страшнейшей опасности для любого государства.
Ранее Шойгу рассказал, что уровень доверия к Российской армии в обществе держится на отметке от 79 до 86%. По словам министра обороны, за годы было сделано много, чтобы осовременить и модернизировать оборонно-промышленный комплекс.
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