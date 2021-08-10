Шойгу рассказал о страшнейшей внутренней угрозе в России

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что основная опасность для любой страны — это внутренняя угроза, связанная с разложением общества. Об этом он рассказал на всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Внешние угрозы — они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться", — сказал Шойгу участникам форума.

Именно поэтому, по его мнению, внешние обстоятельства не так страшны, как постепенное разложение общества внутри страны. Министр уверен, что в последние десятилетия оно приобрело уже статус страшнейшей опасности для любого государства.