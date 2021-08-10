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Шойгу рассказал о страшнейшей внутренней угрозе в России

По его мнению, внешние обстоятельства не так страшны, потому что о вооружении врагов РФ известно.

10 августа, 14:35
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что основная опасность для любой страны — это внутренняя угроза, связанная с разложением общества. Об этом он рассказал на всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Внешние угрозы — они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться", — сказал Шойгу участникам форума.

Именно поэтому, по его мнению, внешние обстоятельства не так страшны, как постепенное разложение общества внутри страны. Министр уверен, что в последние десятилетия оно приобрело уже статус страшнейшей опасности для любого государства.

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Ранее Шойгу рассказал, что уровень доверия к Российской армии в обществе держится на отметке от 79 до 86%. По словам министра обороны, за годы было сделано много, чтобы осовременить и модернизировать оборонно-промышленный комплекс.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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