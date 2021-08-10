НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вторая группа девушек-машинистов осенью выйдет на маршруты в метро Москвы

С начала этого года данная профессия больше не считается недоступной для женщин, и первые локомотивы под их управлением появились в январе.

10 августа, 14:27

Вторая группа девушек-машинистов осенью выйдет на маршруты в метро Москвы. Видео © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Ещё одна женская группа готовится в октябре 2021 года закончить учёбу на машиниста электропоезда. В этом году профессию осваивают 42 девушки. Среди них есть бывшая стюардесса, директор магазина, мастер спорта, сотрудник таможни и полицейский.

Обучение стартовало в марте этого года. Все девушки проходят подготовку в смешанных группах вместе с мужчинами. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, более трети всех сотрудников Московского метрополитена — женщины. По этому показателю российская столица находится на втором месте среди всех метрополитенов мира.

Фото первой девушки-машиниста из Жуковского, которая разрушает стереотипы и завораживает красотой

Фото первой девушки-машиниста из Жуковского, которая разрушает стереотипы и завораживает красотой

Сами девушки в новом выпуске машинистов очень целеустремлённые. Говорят, что хотят наработать стаж в этой профессии, набраться опыта. Они отмечают, что от хорошего машиниста требуется большой уровень ответственности, организованности и выдержки, потому что они несут ответственность за безопасность пассажиров.

Напомним, что первые поезда под управлением женщин-машинистов начали курсировать в метро Москвы в январе 2021 года. К управлению поездами представительницы прекрасного пола готовились весь 2020 год. Согласно указу Минтранса, данная профессия машиниста электропоезда метро исключена из перечня недоступных для женщин.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Как минимум 12 человек погибли в результате затоплений в китайском метро

20 июля, 21:57

Фото первой девушки-машиниста из Жуковского, которая разрушает стереотипы и завораживает красотой

18 января, 09:51

В России в паспорта подростков перестанут ставить штамп о прописке

сегодня в 15:23

Трёх генералов отстранили от службы после задержания экс-главы УМВД Камчатки

сегодня в 15:28

Главный врач больницы во Владикавказе задержан после гибели 11 пациентов

сегодня в 15:23

Новости партнеров

Layer 1