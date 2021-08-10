Вторая группа девушек-машинистов осенью выйдет на маршруты в метро Москвы. Видео © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Ещё одна женская группа готовится в октябре 2021 года закончить учёбу на машиниста электропоезда. В этом году профессию осваивают 42 девушки. Среди них есть бывшая стюардесса, директор магазина, мастер спорта, сотрудник таможни и полицейский.

Обучение стартовало в марте этого года. Все девушки проходят подготовку в смешанных группах вместе с мужчинами. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, более трети всех сотрудников Московского метрополитена — женщины. По этому показателю российская столица находится на втором месте среди всех метрополитенов мира.

Сами девушки в новом выпуске машинистов очень целеустремлённые. Говорят, что хотят наработать стаж в этой профессии, набраться опыта. Они отмечают, что от хорошего машиниста требуется большой уровень ответственности, организованности и выдержки, потому что они несут ответственность за безопасность пассажиров.