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Первый в России стеклянный подвесной мост появился в горах Сочи

Прогуляться по новому сооружению можно будет в любое время года, но решиться на это явно смогут не все.

10 августа, 14:20
<p>Фото © <a href="https://rosakhutor.com/about/press-center/unikalnyy-steklyannyy-most-poyavilsya-na-roza-khutor/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rosakhutor.com</a></p>

Фото © rosakhutor.com

В Сочи на вершине "Роза Пик" открылся подвесной мост с прозрачными ступенями. Об этом рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта "Роза Хутор".

32-метровое сооружение находится на высоте 2320 метров над уровнем моря. Ступени сделаны из монолитного поликарбоната, скреплённого металлическими скобами и тросами. Для перемещения по мосту необходимо надеть специальное страховочное снаряжение. Но даже в этом случае не все желающие смогут прогуляться: допускаются люди с весом не выше 100 килограммов и ростом не менее 130 сантиметров.

Ожидается, что этот подвесной мост будет доступен в любое время года, как и 72-метровый малый. А большое 115-метровое сооружение работает только летом.

Сеть шокировали фото с туристом, застрявшим на разбившемся стеклянном мосту

Сеть шокировали фото с туристом, застрявшим на разбившемся стеклянном мосту

Напомним, ранее житель Забайкальского края попробовал проехать по пешеходному тросовому мосту, но его машина рухнула в реку.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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