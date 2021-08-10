Первый в России стеклянный подвесной мост появился в горах Сочи

В Сочи на вершине "Роза Пик" открылся подвесной мост с прозрачными ступенями. Об этом рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта "Роза Хутор".

32-метровое сооружение находится на высоте 2320 метров над уровнем моря. Ступени сделаны из монолитного поликарбоната, скреплённого металлическими скобами и тросами. Для перемещения по мосту необходимо надеть специальное страховочное снаряжение. Но даже в этом случае не все желающие смогут прогуляться: допускаются люди с весом не выше 100 килограммов и ростом не менее 130 сантиметров.

Ожидается, что этот подвесной мост будет доступен в любое время года, как и 72-метровый малый. А большое 115-метровое сооружение работает только летом.