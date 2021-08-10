В МИД РФ посчитали просьбу Украины о размещении сил ПВО США несерьёзной
Замглавы ведомства отказался комментировать призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Незалежной.
Фото © Twitter / МИД России
В Министерстве иностранных дел России отказались комментировать слова украинского вице-премьера, который призвал США разместить подразделения ПВО на территории страны, сообщает ТАСС.
"В традиции МИД комментировать серьёзные вещи", — сказал замглавы ведомства Александр Грушко.
Ранее в Крыму ответили на требование Украины выплатить репарации за полуостров. Там напомнили, как власти Незалежной в прошлом разворовывали собственный регион, а банки отбирали сбережения у местных жителей.
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