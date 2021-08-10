НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МИД РФ посчитали просьбу Украины о размещении сил ПВО США несерьёзной

Замглавы ведомства отказался комментировать призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Незалежной.

10 августа, 14:47
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © Twitter / МИД России

В Министерстве иностранных дел России отказались комментировать слова украинского вице-премьера, который призвал США разместить подразделения ПВО на территории страны, сообщает ТАСС.

"В традиции МИД комментировать серьёзные вещи", сказал замглавы ведомства Александр Грушко.

Украина попросила разместить на своей территории средства ПВО США

Украина попросила разместить на своей территории средства ПВО США

Ранее в Крыму ответили на требование Украины выплатить репарации за полуостров. Там напомнили, как власти Незалежной в прошлом разворовывали собственный регион, а банки отбирали сбережения у местных жителей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1