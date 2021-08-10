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В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху

Лайф связался с PR-менеджером артиста. По её словам, сейчас он ни с кем не выходит на связь.

10 августа, 15:03
<p>Фото ©<a href="https://www.instagram.com/p/CDYGrtDhH5b/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Instagram / ptahacao</a></p>

Фото © Instagram / ptahacao

В Москве экстренно госпитализировали рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха. Как сообщает Mash, у него выявили воспаление, артист находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным телеграм-канала, вчера Нуриев вызвал скорую с жалобой на острую боль. Его доставили в столичную клинику, где врачи диагностировали острый холецистит — воспаление желчного пузыря. Сейчас медики планируют делать Птахе операцию.

Лайф связался с PR-менеджером рэпера Мариной Евстифеевой. По её словам, сейчас артист ни с кем не выходит на связь.

Рэпера Птаху не пустили в Сочи из-за проблем со справкой о здоровье

Рэпера Птаху не пустили в Сочи из-за проблем со справкой о здоровье

Рэпер Птаха — российский исполнитель в стиле хип-хоп, автор текстов и актёр. Также известен под псевдонимами Зануда и Грач. Участник групп "Три кита", "Отверженные", Centr. Более подробно о биографии артиста читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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