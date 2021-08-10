В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху

В Москве экстренно госпитализировали рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха. Как сообщает Mash, у него выявили воспаление, артист находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным телеграм-канала, вчера Нуриев вызвал скорую с жалобой на острую боль. Его доставили в столичную клинику, где врачи диагностировали острый холецистит — воспаление желчного пузыря. Сейчас медики планируют делать Птахе операцию.

Лайф связался с PR-менеджером рэпера Мариной Евстифеевой. По её словам, сейчас артист ни с кем не выходит на связь.