В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху
Лайф связался с PR-менеджером артиста. По её словам, сейчас он ни с кем не выходит на связь.
Фото © Instagram / ptahacao
В Москве экстренно госпитализировали рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха. Как сообщает Mash, у него выявили воспаление, артист находится в состоянии средней степени тяжести.
По данным телеграм-канала, вчера Нуриев вызвал скорую с жалобой на острую боль. Его доставили в столичную клинику, где врачи диагностировали острый холецистит — воспаление желчного пузыря. Сейчас медики планируют делать Птахе операцию.
Лайф связался с PR-менеджером рэпера Мариной Евстифеевой. По её словам, сейчас артист ни с кем не выходит на связь.
Рэпер Птаха — российский исполнитель в стиле хип-хоп, автор текстов и актёр. Также известен под псевдонимами Зануда и Грач. Участник групп "Три кита", "Отверженные", Centr. Более подробно о биографии артиста читайте на uznayvse.ru.
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