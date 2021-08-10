Московские школьники передали фотографию фронтовика его семье спустя 79 лет. Видео © LIFE

Учитель истории из Москвы Константин Тимченко вместе с учениками передал семье из Челябинской области копию снимка их родственника-фронтовика, оригинал которого хранился в Госархиве. Педагог московской школы № 185 рассказал Лайфу, что после обнаружения фотографии они решились заняться поисками потомков фронтовика и нашли их в Челябинской области.

На снимке 1942 года среди военных запечатлён командир пулемётного взвода Иван Иванович Глухов. Этих данных оказалось достаточно для розыска родственников героя фото. Снимок увидела внучка Глухова Ольга Малёва и сразу связалась с Константином Тимченко.

"Связалась, выслала все военные фотографии деда, чтобы они ещё раз сравнили, посмотрели, уточнили. Конечно, я плакала, потому что это мой дед. Он прошёл очень длинный путь. В июне 41-го, в первые же дни пошёл на войну. Воевал на Курской дуге, в Нарве, брал Кёнигсберг, пришёл с войны в феврале 46 года", — рассказала Малёва.

Семья Глухова хранит вещи своего предка, которые остались с фронтовых времён. В частности, сумку фронтовика. Он был инвалидом второй группы, получил контузию, а также у него была прострелена вся левая сторона тела.

"Он вообще никогда не любил говорить о войне. Это была для него вообще запретная тема. Он говорил, что с этой войной столько перенёс. Он даже фильмы не любил смотреть про войну и никогда о ней ничего не рассказывал. Ему даже предлагали остаться в армии, он отказался. Он хотел жить мирной жизнью, пахать землю, растить детей", — объяснила дочь Глухова Римма Морозова.

Тимченко рассказал Лайфу, что поиском родственников фронтовиков он занимается уже шесть лет в рамках деятельности школьного военно-исторического музея. Началось это с посещения Российского госархива кинофотодокументов, где они с подопечными пытались найти материалы по стрелковой дивизии. Их заинтересовала возможность узнать судьбу каждого человека, изображённого на снимках.