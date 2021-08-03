НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК назвал размер взятки, за которую задержан экс-начальник УМВД Камчатки

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

3 августа, 07:48

Фото © Pixabay

Бывший начальник УМВД РФ по Камчатскому краю Михаил Киселёв подозревается в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"По данным следствия, в июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников в размере 2 млн рублей за сокрытие подчинёнными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и её возвращение владельцу", говорится в сообщении.

Причастность Киселёва к преступлению подтверждают материалы оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, признательные показания посредников в передаче взятки, сведения о зачислении денег на его счёт.

Колокольцев снял с должности начальника полиции Камчатки

Колокольцев снял с должности начальника полиции Камчатки

Ранее о задержании Михаила Киселёва сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Личному составу УМВД РФ по Камчатскому краю уже представлен новый руководитель — полковник полиции Иван Кокухин, ранее занимавший должность замначальника УМВД РФ по Забайкалью.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1