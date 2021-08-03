СК назвал размер взятки, за которую задержан экс-начальник УМВД Камчатки

Бывший начальник УМВД РФ по Камчатскому краю Михаил Киселёв подозревается в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"По данным следствия, в июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников в размере 2 млн рублей за сокрытие подчинёнными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и её возвращение владельцу", — говорится в сообщении.

Причастность Киселёва к преступлению подтверждают материалы оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, признательные показания посредников в передаче взятки, сведения о зачислении денег на его счёт.