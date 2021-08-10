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В NASA заявили о невозможности высадки астронавтов на Луну в 2024 году

Управление столкнулось с нехваткой финансирования, последствиями пандемии и некоторыми техническими неполадками.

10 августа, 16:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Высадку астронавтов на Луну в 2024 году придётся отложить на неопределённый срок из-за задержки в разработке скафандров. Об этом решении сообщил генеральный инспектор NASA Пол Мартин.

"Учитывая ожидаемые задержки в разработке скафандров, высадка на Луну в конце 2024 года, как планирует в настоящее время NASA, не представляется возможной", — отметил он.

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В своём докладе Мартин добавил, что первые два скафандра xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit — Мобильная система для внекорабельных исследований) должны быть изготовлены к ноябрю 2024 года, однако NASA пришлось "столкнуться со значительными трудностями в достижении этой цели". Однако разработчики отстают от графика уже на 20 месяцев из-за нехватки финансирования, последствий пандемии и некоторых технических неполадок. Новые скафандры будут готовы к полётам не ранее апреля 2025 года.

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Ранее в управлении назвали причину отмены полёта Starliner к МКС, однако "Роскосмос" выразил готовность помочь Boeing и NASA с неполадками на корабле.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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