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Юрист: Блогер Хованский лишится доступа к своим банковским счетам

Ранее он попал в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

10 августа, 16:10
<p>Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга</p>

Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Включение блогера Юрия Хованского в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, обернётся для него закрытием доступа к банковским счетам. Об этом Лайфу рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

"Для физического лица последствиями включения в данный перечень является ограничение возможностей использования в полном объёме права осуществления банковских операций, за исключением получения в определённом объёме зарплаты, пенсии и социальных выплат", — объяснил Соловьёв.

В Сети появилось письмо с извинениями Хованского за песню об оправдании терроризма

В Сети появилось письмо с извинениями Хованского за песню об оправдании терроризма

Эксперт уточнил, что Росфинмониторинг доводит перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, до сведения организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом, а также адвокатов и нотариусов. Такая деятельность осуществляется в полном соответствии с международными обязательствами России в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. А 6 августа Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил Хованскому арест до 8 сентября.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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