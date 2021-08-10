Юрист: Блогер Хованский лишится доступа к своим банковским счетам

Включение блогера Юрия Хованского в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, обернётся для него закрытием доступа к банковским счетам. Об этом Лайфу рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

"Для физического лица последствиями включения в данный перечень является ограничение возможностей использования в полном объёме права осуществления банковских операций, за исключением получения в определённом объёме зарплаты, пенсии и социальных выплат", — объяснил Соловьёв.

Эксперт уточнил, что Росфинмониторинг доводит перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, до сведения организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом, а также адвокатов и нотариусов. Такая деятельность осуществляется в полном соответствии с международными обязательствами России в сфере противодействия экстремизму и терроризму.