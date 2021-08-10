Блогера Хованского внесли в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму

Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Такая информация размещена на сайте ведомства. В частности, в реестре удалось найти упоминание о Юрии Михайловиче Хованском, родившемся 19 января 1990 года в городе Никольске Пензенской области. Эти сведения, по данным из открытых источников, совпадают с теми, которые сообщал о себе сам блогер.