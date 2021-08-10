Блогера Хованского внесли в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму
Сам ютубер сейчас находится под стражей. На него возбудили дело после скандальной песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве.
Юрий Хованский. Фото © Instagram / yurykhovansky
Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Такая информация размещена на сайте ведомства. В частности, в реестре удалось найти упоминание о Юрии Михайловиче Хованском, родившемся 19 января 1990 года в городе Никольске Пензенской области. Эти сведения, по данным из открытых источников, совпадают с теми, которые сообщал о себе сам блогер.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её "отвратительной".
Комментариев: 0