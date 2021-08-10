В Саратове загорелся купол государственного цирка имени братьев Никитиных. Источник сообщил Лайфу, что к 13:30 (мск) спасатели уже эвакуировали из здания трёх попугаев, собаку и двенадцать львов. Количество сотрудников, находившихся в здании в момент возгорания, и площадь пожара пока не известны.

"В 12:53 (мск) поступил вызов, возгорание купола, работает подразделение, открытого огня нет, но идут работы по вскрытию конструкции купола, эвакуация всех животных проведена, пострадавших нет", — уточнили в беседе с Лайфом в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратову.