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12 львов и три попугая: Животных эвакуировали из горящего цирка в Саратове

Задымлённое здание сняли на видео очевидцы. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

10 августа, 11:18

В Саратове загорелся купол государственного цирка имени братьев Никитиных. Источник сообщил Лайфу, что к 13:30 (мск) спасатели уже эвакуировали из здания трёх попугаев, собаку и двенадцать львов. Количество сотрудников, находившихся в здании в момент возгорания, и площадь пожара пока не известны.

"В 12:53 (мск) поступил вызов, возгорание купола, работает подразделение, открытого огня нет, но идут работы по вскрытию конструкции купола, эвакуация всех животных проведена, пострадавших нет", — уточнили в беседе с Лайфом в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратову.

Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населённых пунктов Красноярского края

Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населённых пунктов Красноярского края

Ранее стало известно о том, что МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутии ещё три самолёта и 200 спасателей. Группа спасателей будет работать в тех районах республики, где наблюдается наиболее сложная ситуация.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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