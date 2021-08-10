12 львов и три попугая: Животных эвакуировали из горящего цирка в Саратове
Задымлённое здание сняли на видео очевидцы. Причина возгорания на данный момент неизвестна.
В Саратове загорелся купол государственного цирка имени братьев Никитиных. Источник сообщил Лайфу, что к 13:30 (мск) спасатели уже эвакуировали из здания трёх попугаев, собаку и двенадцать львов. Количество сотрудников, находившихся в здании в момент возгорания, и площадь пожара пока не известны.
"В 12:53 (мск) поступил вызов, возгорание купола, работает подразделение, открытого огня нет, но идут работы по вскрытию конструкции купола, эвакуация всех животных проведена, пострадавших нет", — уточнили в беседе с Лайфом в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратову.
Ранее стало известно о том, что МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутии ещё три самолёта и 200 спасателей. Группа спасателей будет работать в тех районах республики, где наблюдается наиболее сложная ситуация.
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