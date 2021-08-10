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Минтруд может отменить перечень запрещённых для женщин профессий

Это может произойти в ближайшем будущем, если предприятия обратят внимание на грамотную организацию рабочих процессов, применение средств индивидуальной защиты и автоматизацию производства.

10 августа, 11:09

Фото © Pexels

Перечень опасных для женского здоровья профессий может быть существенно сокращён или отменён вообще. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России. В ведомстве отметили, что это может произойти в ближайшем будущем, когда будут решены "все проблемы с охраной труда и созданием безопасных условий" на рабочем месте.

"Сегодня многие виды работ, которые раньше считались вредными или опасными, становятся доступными и для женщин, их перечень пересмотрен и существенно сокращён. Есть даже мнение, что список нужно совсем отменить и предоставить женщинам самим выбирать, где им работать", — рассказали в институте Минтруда.

Для того чтобы достичь необходимых показателей по безопасности, ведомство рекомендует предприятиям обратить внимание на грамотную организацию рабочих процессов, применение средств индивидуальной защиты и автоматизацию производства.

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Напомним, что 3 августа в России сократили список "не женских" профессий. Доступными для прекрасного пола, к примеру, стали такие сферы, как металлообработка, нефте- и газодобывающая, авиационная промышленность.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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