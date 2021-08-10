Минтруд может отменить перечень запрещённых для женщин профессий

Перечень опасных для женского здоровья профессий может быть существенно сокращён или отменён вообще. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России. В ведомстве отметили, что это может произойти в ближайшем будущем, когда будут решены "все проблемы с охраной труда и созданием безопасных условий" на рабочем месте.

"Сегодня многие виды работ, которые раньше считались вредными или опасными, становятся доступными и для женщин, их перечень пересмотрен и существенно сокращён. Есть даже мнение, что список нужно совсем отменить и предоставить женщинам самим выбирать, где им работать", — рассказали в институте Минтруда.

Для того чтобы достичь необходимых показателей по безопасности, ведомство рекомендует предприятиям обратить внимание на грамотную организацию рабочих процессов, применение средств индивидуальной защиты и автоматизацию производства.