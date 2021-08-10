ФНС предложит бизнесу платить налоги по-новому

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила распространить единый налоговый счёт (ЕНС) на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — они смогут уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. Это следует из технического задания к контракту на выполнение нормативно-методической работы по теме "Разработка концепции внедрения института единого налогового счёта".

"В целях снижения издержек государственного управления и повышения сервисной составляющей необходимо распространить указанный институт на всех участников налоговых правоотношений, предусмотрев его возможность посредством уплаты всех налогов, сборов, страховых взносов, установленных законодательством о налогах и сборах", — говорится в документе, который размещён на портале госзакупок.

На разработку концепции такого механизма будет потрачено 4,6 миллиона рублей, ФНС разместила контракт на портале госзакупок. В беседе с РБК ведомство отметило ключевые плюсы от такой системы.

Удобство уплаты налогов. Для исполнения обязанностей нужны будут только ИНН и внесение суммы платежа. Возможность оплаты появится и у третьего лица. Исключение ошибок при заполнении расчётных документов. Взаимный учёт долгов и переплат. При одновременном наличии недоимки и переплаты по разным налогам и взносам не будут начисляться пени или осуществляться какие-либо взыскания. Отмечается, что пени начислятся в случае, если имеется долг по единому консолидированному сальдо. Сервисы для бизнеса в режиме реального времени. Плательщики смогут подключить автоплатёж, заказать детализацию, искать неучтённые платежи в системах налогового органа и Федерального казначейства.

Ожидается, что внедрение новой системы снизит нагрузку на государственные информационные системы, сократив количество платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, а трансакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 000.