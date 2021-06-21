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Налоговая служба объявила: начиная с этого года инспекторы будут отслеживать налоговые поступления от сделок по продаже недвижимости по новым правилам. Соответствующие предупреждения появились на сайтах региональных управлений. Теперь, если кто-то “забыл” указать в своих декларациях доходы от продажи или дарения недвижимого имущества, или же у инспекторов возникли сомнения в достоверности предоставленных данных, они доначислят налог самостоятельно в рамках камеральной (то есть без личной встречи) проверки физлица. Например, проверят, действительно ли сделка официально освобождена от налогов (для единственного жилья срок владения должен быть более трёх лет; для не единственного - более пяти лет; также не облагается налогами дарение между близким родственникам) и насколько указанные в декларации сведения о сделке с недвижимостью отвечают реальности.

Согласно обновленному регламенту камеральная проверка будет проводиться инспекторами на основании данных как из отчётных документов (если декларация была подана), так и из базы Росреестра, при этом - в случае недостаточности или недостоверности документов налоговый орган вправе самостоятельно доначислить налог расчетным методом. То есть возьмут стоимость имущества, равную 70% от кадастровой (в некоторых случаях, например, при дарении, 100% от кадастровой) и умножат 13%.

- Такие действия налоговиков были не просто предсказуемы, а вполне официально анонсированы ими ещё в начале 2020 года, но большинство россиян не обратили внимания на выступления фискальных чиновников и даже на поправки, внесенные в закон (п.1.2 ст.88 НК РФ), - отметил заведующий Западной коллегии адвокатов Москвы Александр Инютин. - Очевидно, что теперь те, кто заработал на продаже недвижимости в период подъёма её цены - окажутся “в прицеле” инспекторов ФНС.

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Согласно информации компании "ДОМ.РФ" - по итогам прошлого года в России рынок жилой недвижимости оказался одним из немногих секторов экономики, показавших рост во время кризиса (на первичном рынке среднегодовой рост с учетом данных всех регионов РФ составил 15,5%, на вторичном - 1,8 %). Как отмечается в совместном исследовании ВЦИОМ и "ДОМ.РФ" - такая ситуация обусловлена не только отложенным спросом (примерно 40% населения нуждается в улучшении жилищных условий), но и желанием защитить эти деньги от обесценивания. В Москве и Санкт-Петербурге даже появились активные инвесторы, которые вкладывались в недвижимость в конце весны прошлого года и продавали её на пике, перед новогодними праздниками, после чего рассчитывались по кредитам и в итоге оставались в значительном “плюсе”. Конечно такие “активные” граждане сразу попали в поле зрения ФНС, которая посчитала, что было бы неплохо отслеживать итоги сделок с недвижимостью на вторичном рынке. Тем более, что среди таких инвесторов есть и те, кто пытается под разными предлогами оттянуть подачу деклараций или занизить налогооблагаемую сумму, например - указав в договоре купли-продажи цену продаваемой квартиры ниже реальной.

- Времена “занижайщиков” и тех, кто пытался каким-то способом сэкономить на налогах от продажи недвижимости, уже прошли, - утверждает риэлтор Галина Смирнова. - Если в прошлые годы ФНС привлекала таких продавцов к ответственности только эпизодически и, как правило, по результатам рассмотрения заявлений покупателей квартир, желающих получить налоговый вычет. Они передавали для этого в налоговую и договор купли продажи, и документы, подтверждающие факт получения денег, с указанием конкретной суммы - то теперь, скорее всего, проверки сделок с недвижимостью станут обычной практикой. А значит, “занижать” станет просто невыгодно, ведь платить НДФЛ всё равно придётся.

Действительно механизм “оплаты” налоговики продумали. С момента начала камеральной проверки, даже если “забывчивые” продавцы недвижимости вдруг успеют подать декларацию до окончания проверочных действий - это их от ответственности не избавит. Согласно утвержденному ФНС регламенту, в случае подачи декларации НДФЛ, первая камеральная проверка будет прекращена, но тут же начнется новая налоговая проверка на основе представленной декларации и всех данных первой проверки. При этом продавец недвижимости, который “ошибся” со временем подачи НДФЛ, уже не сможет получить налоговый вычет в размере понесенных ранее расходов на приобретение жилья, так как попытался исказить данные и обмануть налоговую .