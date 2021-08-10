НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянка заплатила за пиццу 102 тысячи рублей и не получила ни крошки

Она стала жертвой мошенников, которые замаскировали свой сайт под портал известной сети.

10 августа, 15:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Любительница пепперони и "Маргариты" потратила 102 тысячи рублей за доставку пицц из "Додо", однако так ничего и не получила. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Скриншот © Телеграм-канал "Mash на Мойке"

Скриншот © Телеграм-канал "Mash на Мойке"

Оказалось, что женщина просто отдала эту крупную сумму мошенникам, которые сделали поддельные сайты известной пиццерии. В самой сети о проблеме знают, но поделать ничего не могут. Дело в том, что люди становятся жертвами аферистов не только из-за собственной невнимательности, но и потому что данные мошеннические сайты попросту не удаляют из поисковой выдачи. В итоге, по данным "ДоДо Пиццы", только за июль россияне из-за действий аферистов потеряли 1,5 миллиона рублей.

Сотрясение вместо пиццы. На посетителя итальянского ресторана в центре Москвы обрушился потолок

Сотрясение вместо пиццы. На посетителя итальянского ресторана в центре Москвы обрушился потолок

Ранее Лайф рассказывал, как актёр Иван Рыжиков пострадал от рук доставщика пиццы. Однако артист сам начал драку — об этом свидетельствуют кадры потасовки. Конфликт мужчин начался с того, что они не смогли поделить дорогу у жилого дома.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Постоянный клиент пиццерии подарил доставщику новый автомобиль вместо чаевых

23 января, 03:17

Володин предложил ужесточить наказание за телефонное и интернет-мошенничество

23 июля, 11:32

Главный врач больницы во Владикавказе задержан после гибели 11 пациентов

сегодня в 15:23

Футболист "Спартака" Понсе может покинуть команду в случае непопадания в Лигу чемпионов

сегодня в 15:31

Трёх генералов отстранили от службы после задержания экс-главы УМВД Камчатки

сегодня в 15:28

Новости партнеров

Layer 1