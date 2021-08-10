Россиянка заплатила за пиццу 102 тысячи рублей и не получила ни крошки
Она стала жертвой мошенников, которые замаскировали свой сайт под портал известной сети.
Фото © Pexels
Любительница пепперони и "Маргариты" потратила 102 тысячи рублей за доставку пицц из "Додо", однако так ничего и не получила. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
Скриншот © Телеграм-канал "Mash на Мойке"
Оказалось, что женщина просто отдала эту крупную сумму мошенникам, которые сделали поддельные сайты известной пиццерии. В самой сети о проблеме знают, но поделать ничего не могут. Дело в том, что люди становятся жертвами аферистов не только из-за собственной невнимательности, но и потому что данные мошеннические сайты попросту не удаляют из поисковой выдачи. В итоге, по данным "ДоДо Пиццы", только за июль россияне из-за действий аферистов потеряли 1,5 миллиона рублей.
Ранее Лайф рассказывал, как актёр Иван Рыжиков пострадал от рук доставщика пиццы. Однако артист сам начал драку — об этом свидетельствуют кадры потасовки. Конфликт мужчин начался с того, что они не смогли поделить дорогу у жилого дома.
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