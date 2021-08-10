Иммунолог рассказала, почему нужно уходить в отпуск дважды в год
Кроме того, отправляясь на отдых, надо помнить, что если поездка запланирована в страну с другим климатом, то какое-то время придётся потратить на адаптацию.
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Отказываться от отпуска вредно, потому что уставшему сотруднику работать тяжелее и шанс оказаться уволенным в этом случае выше. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.
По её словам, чрезмерная нагрузка вызывает стресс и ослабляет иммунитет, а это делает человека более склонным к болезням. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, нужно периодически менять обстановку и отправляться в отпуск.
"Раз в полгода точно надо отдыхать", — заявила врач-терапевт.
По мнению Ярцевой, оптимальная длительность отпуска — две недели, потому что за неделю человек не успевает расслабиться полностью. Также нужно не забывать, что какое-то время придётся потратить на адаптацию, если поездка запланирована в страну с другим климатом.
Ранее учёные в ходе исследований убедились, что человеческий мозг — не такой фанатичный трудоголик, как некоторые его обладатели, и объяснили, почему в состоянии усталости он отказывается работать.
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