Иммунолог рассказала, почему нужно уходить в отпуск дважды в год

Отказываться от отпуска вредно, потому что уставшему сотруднику работать тяжелее и шанс оказаться уволенным в этом случае выше. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

По её словам, чрезмерная нагрузка вызывает стресс и ослабляет иммунитет, а это делает человека более склонным к болезням. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, нужно периодически менять обстановку и отправляться в отпуск.

"Раз в полгода точно надо отдыхать", — заявила врач-терапевт.

По мнению Ярцевой, оптимальная длительность отпуска — две недели, потому что за неделю человек не успевает расслабиться полностью. Также нужно не забывать, что какое-то время придётся потратить на адаптацию, если поездка запланирована в страну с другим климатом.