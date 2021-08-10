Ни за какие деньги: Почему мозг отказывается работать в состоянии усталости Учёные выяснили, что мозг — не такой фанатичный трудоголик, как некоторые его обладатели. Он предпочтёт лишний раз отдохнуть, чем получить дополнительное вознаграждение. 9 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Где-то здесь наш мозг соображает: а оно мне надо? Иными словами, взвешивает значимость поставленной задачи и объём необходимых усилий для её выполнения. Эти области называются полосатым телом, потому что в нём полосами идёт серое и белое вещество.

Полосатое тело. Фото © wikipedia

И там, в частности, есть небольшой участок — прилежащее ядро. Вот в нём в том числе рождается и удовольствие, и страх, и злоба. Но самое интересное в данном случае — в нём происходит такая вещь, как создание мотивационной значимости. То есть там решается, почему стоит сделать что-то, что человек с этого будет иметь, что в этом хорошего. Возникает стимул, желание. И наоборот, почему вот этого надо избегать, что в этом плохого. Появляется неприязнь.

Нейрофизиологи из Оксфорда и Бирмингема в результате недавнего исследования пришли к выводу, что мотивация меняется в зависимости от физического состояния человека, мозг переоценивает все за и против в состоянии усталости.

Они провели такой эксперимент. Собрали 36 человек и дали им динамометры (приборы для спортсменов, измеряющие силу сжатия). Участникам предоставили выбор: можно три секунды сжимать и в зависимости от усилия получить от шести до десяти "кредитов", а можно эти секунды просто отдыхать и за это получить один "кредит". Немного напоминает пособие по безработице. Примечательно, что если человек согласился поработать, то он должен потрудиться в соответствии с назначенной зарплатой, если не справляется — получает ноль. В общем, как в жизни. И так более 200 раз.

Что получилось? Что мозг сигнализирует о двух разных типах усталости. Первая — кратковременная, восстановимая. То есть берём пару "выходных" — и порядок, мы снова в форме. Но со временем накапливается другая усталость — "невосстановимая", долгосрочная. Это когда выходные или даже отпуск уже не помогают. И в этой ситуации, оказывается, в мозге происходит "переоценка ценностей" — то, что ещё недавно казалось самым желанным, понемногу теряет свой блеск. Полосатое тело решает, что ожидаемый результат не стоит необходимых для него трудов. И человек отказывается работать даже за самую высокую награду.

Очень жаль, что британские учёные не поделились никакими лайфхаками насчёт того, что, собственно, теперь делать с этой долгосрочной усталостью и как вернуть себе смысл жизни за законные 28 дней отпуска.

Авторы Адель Романенкова