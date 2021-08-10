Бузова показала фото со съёмок "X-фактора" в Минске и разозлила фолловеров "наготой"

Стартовали съёмки белорусской версии музыкального шоу "X-фактор", на котором одной из наставниц стала певица и телеведущая Ольга Бузова. Артистка опубликовала в своём инстаграме первое фото со съёмочной площадки.

"Ну что Беларусь? Готовы? Мы начинаем первый отборочный тур главного шоу "Х Фактор" на главном канале страны Беларусь1. Ничего не бойтесь, мои хорошие, кайфуйте! Ведь жизнь одна. Я с вами (орфография и пунктуация автора даны без изменений. — Прим. Лайфа)", — подписала фотографию Бузова.

В кадре певица позирует в белом мини-платье с экстремальным декольте. Многие подписчики оценили её экстравагантный образ, но были и те, кто удивился такому выбору и в целом участию звезды в музыкальном шоу. Некоторые сочли, что на Бузовой слишком мало одежды.