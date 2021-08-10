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Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калужской области

У одной из девочек медики диагностировали перелом челюсти. Всего участниками ДТП стали 15 человек.

10 августа, 16:18
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Четверо детей пострадали в результате ДТП в Калужской области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло около пяти часов вечера на трассе М-3 "Украина", проходящей возле Обнинска. По данным собеседника Лайфа, внедорожник Nissan X-Trail, поворачивая налево, не уступил минивэну Volkswagen, в результате чего и произошло столкновение. От удара обе машины отбросило в стоящий рядом Opel Zafira.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

В момент аварии в микроавтобусе находились трое взрослых и пятеро детей, четверо из них пострадали. Как сообщил источник, одну из девочек госпитализировали с переломом челюсти. Также травмы грудной клетки и головы получили водитель и пассажир "Ниссана", не уступившего дорогу. В "Опеле" же ехали один взрослый и четверо детей. Никто из них не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве десятилетний ребёнок оказался под колёсами машины, пытаясь достать из-под неё котёнка.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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