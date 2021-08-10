Губернатор Нью-Йорка объявил об отставке из-за обвинений в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что уходит в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к 11 женщинам. Заявление прозвучало во время его обращения к жителям штата, которое в прямом эфире транслировали все крупнейшие американские телеканалы. Решение об уходе вступит в силу через две недели. После этого администрацию штата возглавит нынешняя замгубернатора, 63-летняя Кэти Хокул.

Куомо настаивает, что доклад прокуратуры штата о его "неподобающем поведении" содержит множество неточностей, особенно "в том, что касается наиболее тяжёлых обвинений". И тем не менее чиновник считает справедливым оставить свой пост.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, считаю, что наибольшую помощь расследованию я смогу оказать, отойдя от дел", — отметил он.