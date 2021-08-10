Губернатор Нью-Йорка объявил об отставке из-за обвинений в домогательствах
Эндрю Куомо не готов признать вину по множеству эпизодов, но занимать высокий пост больше не может, тем более после публичной критики со стороны Белого дома.
Эндрю Куомо. Фото © Instagram.com/nygovcuomo
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что уходит в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к 11 женщинам. Заявление прозвучало во время его обращения к жителям штата, которое в прямом эфире транслировали все крупнейшие американские телеканалы. Решение об уходе вступит в силу через две недели. После этого администрацию штата возглавит нынешняя замгубернатора, 63-летняя Кэти Хокул.
Куомо настаивает, что доклад прокуратуры штата о его "неподобающем поведении" содержит множество неточностей, особенно "в том, что касается наиболее тяжёлых обвинений". И тем не менее чиновник считает справедливым оставить свой пост.
"Учитывая сложившиеся обстоятельства, считаю, что наибольшую помощь расследованию я смогу оказать, отойдя от дел", — отметил он.
Напомним, что скандал вокруг Эндрю Куомо разгорелся в начале года. Несколько женщин, в том числе и его действующая помощница, обвинили губернатора в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. По словам одной из женщин, руководитель штата предлагал сыграть ей в карты на раздевание. Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее сообщила, что всего речь идёт о 11 пострадавших от действий Куомо. А на днях призыв уйти в отставку губернатор услышал лично от президента Джо Байдена.
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