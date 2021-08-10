Властей Туркмении заподозрили в борьбе с VPN-сервисами с помощью Корана

Власти Туркмении не первый год борются с распространением в стране технологии VPN, которая позволяет маскировать IP-адрес компьютера. Однако полностью заблокировать данный сервис не получается. И, по данным СМИ, власти решили пойти другим путём — требовать от граждан клясться на Коране об отказе от VPN.

Корреспондент туркменского отделения "Радио Свобода"* сумел пообщаться с местной жительницей, которая при попытке провести интернет столкнулась с новой мерой противодействия VPN. Женщина рассказала, что выход в Сеть ей необходим, чтобы общаться с мужем, который находится за границей на заработках. В итоге недавно она встала в очередь на проведение интернета.

Женщина собрала массу бумаг, подписала множество документов. И вот когда долгожданный Wi-Fi был так близок, ей предложили принести клятву на Коране о том, что она не будет пользоваться VPN. В итоге гражданка Туркменистана ушла от чиновников в недоумении и до сих пор не знает, как ей быть, ведь без этого сервиса никакие сайты у неё не открываются.

Издание также отмечает, что практика клятвоприношения в стране весьма распространена, но не было известных случаев, когда власти заставляли граждан клясться на каких-либо религиозных книгах. Обычно в этой стране все граждане обязаны были клясться в верности родине. Но приносилась данная клятва на книге "Рухнама", которую, как считается, написал первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов.

Ранее Лайф рассказывал, что IT-эксперт при Госдуме предостерёг от использования VPN для защиты от хакеров. Он рассказал, что такие сервисы в повседневной жизни не нужны, так как если человек не совершает преступлений, то ему нет необходимости скрывать что-либо при помощи VPN. Он также добавил, что обычный человек может легко ошибиться с выбором надёжной компании из тысяч предлагающих защищённое соединение.