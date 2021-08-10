По просьбе Лайфа врач-терапевт Людмила Лапа ознакомилась с результатами анализа крови певицы Максим и рассказала о состоянии артистки. По её словам, опасность миновала и сейчас самое главное — восстанавливать организм.

"Исследования показывают, что активность ковида уходит. Антитела иммуноглобулина G нормальные, защита есть, сформирована. Сатурация немного низковата (96%), нужно, чтобы она была 99%, то есть лёгкие ещё до конца не восстановились. После ковида требуется реабилитация", — сказала врач.

Она объяснила, что уровень сатурации показывает, сколько кислорода попадает с гемоглобином в сосуды головы. Несмотря на несколько пониженное значение, опасность тромбообразования певицу миновала. Также Людмила Лапа отметила, что повторное заражение сейчас маловероятно, через шесть месяцев артистке нужно будет пройти вакцинацию против коронавируса.