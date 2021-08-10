"Сатурация немного низковата": Врач расшифровала результаты анализов крови МакSим
По словам собеседницы Лайфа, повторное заражение сейчас маловероятно, через шесть месяцев артистке нужно будет привиться от ковида.
Певица Максим. Фото © VK / Марина Максимова
По просьбе Лайфа врач-терапевт Людмила Лапа ознакомилась с результатами анализа крови певицы Максим и рассказала о состоянии артистки. По её словам, опасность миновала и сейчас самое главное — восстанавливать организм.
"Исследования показывают, что активность ковида уходит. Антитела иммуноглобулина G нормальные, защита есть, сформирована. Сатурация немного низковата (96%), нужно, чтобы она была 99%, то есть лёгкие ещё до конца не восстановились. После ковида требуется реабилитация", — сказала врач.
Она объяснила, что уровень сатурации показывает, сколько кислорода попадает с гемоглобином в сосуды головы. Несмотря на несколько пониженное значение, опасность тромбообразования певицу миновала. Также Людмила Лапа отметила, что повторное заражение сейчас маловероятно, через шесть месяцев артистке нужно будет пройти вакцинацию против коронавируса.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.
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