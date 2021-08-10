Мощный пожар охватил трёхэтажное здание возле психбольницы в Подмосковье

В Подмосковье полностью загорелось заброшенное трёхэтажное здание. Видео © LIFE

В посёлке Мещерское Чеховского района Подмосковья в трёхэтажном здании возле психбольницы произошёл мощный пожар. По данным источника Лайфа, дом заброшен более 20 лет. Там нет ни окон, ни дверей.

Пожар начался на кровле, где металлическая крыша держится на деревянной обрешётке. Огонь гуляет по зданию. Угрозы людям и строениям нет. На кадрах с места события виден густой серый дым, который полностью охватил крышу строения.

Согласно данным ГУ МЧС РФ по Московской области, открытое горение было локализовано. К борьбе с огнём привлечены девять единиц техники и 32 человека, от МЧС семь человек и две единицы техники.