"В трусах не выйдут": Рогозин пообещал российским космонавтам на МКС новые скафандры
Он также попросил "не тиражировать спекуляции и некорректные публичные высказывания подрядчика".
Фото © "Роскосмос" / Экспедиция МКС-54
У российских космонавтов будут скафандры для того, чтобы выйти в открытый космос, заверил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на слова генерального конструктора Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергея Позднякова о скором завершении гарантийного срока у имеющихся на МКС скафандров "Орлан-МКС".
"Звезда" не входит в периметр "Роскосмоса", но, как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут", — написал он в "Твиттере" и попросил "не тиражировать спекуляции и некорректные публичные высказывания подрядчика".
Ранее на Международном авиационно-космическом салоне – 2021 (МАКС-2021) продемонстрировали прототип нового аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для российских космонавтов. Костюм призван обеспечить безопасность в случае разгерметизации корабля "Орёл" при полёте на новую Российскую орбитальную станцию, МКС, а также на Луну.
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