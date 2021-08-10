У российских космонавтов будут скафандры для того, чтобы выйти в открытый космос, заверил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на слова генерального конструктора Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергея Позднякова о скором завершении гарантийного срока у имеющихся на МКС скафандров "Орлан-МКС".

"Звезда" не входит в периметр "Роскосмоса", но, как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут", — написал он в "Твиттере" и попросил "не тиражировать спекуляции и некорректные публичные высказывания подрядчика".