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"В трусах не выйдут": Рогозин пообещал российским космонавтам на МКС новые скафандры

Он также попросил "не тиражировать спекуляции и некорректные публичные высказывания подрядчика".

10 августа, 18:02
<p>Фото ©<a href="https://www.roscosmos.ru/27710/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/27710/6070932134.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос" </a>/ Экспедиция МКС-54</p>

Фото © "Роскосмос" / Экспедиция МКС-54

У российских космонавтов будут скафандры для того, чтобы выйти в открытый космос, заверил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на слова генерального конструктора Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергея Позднякова о скором завершении гарантийного срока у имеющихся на МКС скафандров "Орлан-МКС".

"Звезда" не входит в периметр "Роскосмоса", но, как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут", написал он в "Твиттере" и попросил "не тиражировать спекуляции и некорректные публичные высказывания подрядчика".

"Маск просто бы посмеялся над нами": Российские космонавты могут остаться без скафандров

"Маск просто бы посмеялся над нами": Российские космонавты могут остаться без скафандров

Ранее на Международном авиационно-космическом салоне – 2021 (МАКС-2021) продемонстрировали прототип нового аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для российских космонавтов. Костюм призван обеспечить безопасность в случае разгерметизации корабля "Орёл" при полёте на новую Российскую орбитальную станцию, МКС, а также на Луну.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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