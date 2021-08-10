Ряд пациентов, переболевших коронавирусом, страдают постковидным синдромом, и с этим надо что-то делать. Таким мнением поделился главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своём телеграм-канале.

"Мы уже видим развитие отсроченных осложнений у молодых пациентов, ранее не имевших сопутствующих заболеваний. Осложнения эти имеют различные проявления, так как при ковиде поражаются практически все органы и системы организма без исключения. Где тонко, там и рвётся", — выделил проблему Вечорко.

По словам врача, это стало глобальной проблемой, которую необходимо решать "уже сейчас". Страны организовывают программу углублённой диспансеризации и реабилитации пациентов после ковида. С этим также помогает бороться массовая вакцинация.

"Ковидный хвост, как называют постковидный синдром, преследует многих переболевших CoViD-19. Можно ли его избежать? Да, но для этого надо не заболеть, что практически невозможно, если не вакцинироваться. Хотя вакцинация не защищает от инфекции на 100%, но определённо облегчает тяжесть заболевания и последствий CoViD-19", — отметил главврач Филатовской больницы.

Как объяснил Вечорко, постковидный синдром может проявляться в различных формах. Чаще всего это быстрая утомляемость, слабость, снижение работоспособности, апатия, сонливость или бессонница и повышенная тревожность. По словам врача, практически все переболевшие ковидом отмечают, что до болезни были полны сил и желаний, а "возвращение к привычному ритму жизни требует серьёзного восстановительного периода".