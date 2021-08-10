Учёные раскрыли новый признак скорой смерти у женщин

Специалисты из Швеции и Дании заявили, что уменьшение роста в среднем возрасте указывает на повышенный риск ранней смерти у женщин. К такому выводу учёные пришли после проведения соответствующего исследования, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ Open.

Как отметили эксперты, после 50 лет у многих людей уменьшается рост. Этот процесс особенно ускоряется после 70 лет. Среди причин авторы исследования называют уплощение позвоночных дисков, компрессионные переломы позвоночника и искривление осанки. Однако новые исследования выявили, что уменьшение роста у людей среднего возраста может указывать на повышенный риск скорой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках исследования группа учёных из университетов Гётеборга и Копенгагена наблюдала за 2406 жительницами Швеции и Дании, родившимися с 1908 по 1952 год. Женщинам измерили рост два раза: когда им было от 30 до 60 лет и через 10–13 лет после этого. В среднем за этот период рост участниц исследования уменьшался на 0,8 сантиметра, однако у некоторых он совсем не поменялся, другие же потеряли до 14 сантиметров.

В течение 17–19 лет после второго измерения учёные отследили причины смерти этих женщин. За 19 лет скончалось 625 женщин, у 157 из них причиной смерти стали именно сердечно-сосудистые заболевания, в том числе у 37 — инсульты. Выяснилось, что каждый сантиметр потерянного роста повышал риск смерти на 14% у шведок и на 21% у датчанок. При потере роста более чем на два сантиметра эти показатели выросли до 74 и 80 процентов. Эксперты сделали вывод, что серьёзное уменьшение роста означало почти двукратное повышение риска смерти от инсульта и сердечно-сосудистых болезней.