Самолёт Ил-76 со спасателями вылетел в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров. Видео © МЧС России / Аэропорт Жуковский

Первый эшелон спасателей вылетел самолётом Ил-76 из международного аэропорта Жуковский. На его борту 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России. Группировка будет задействована в тушении пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка. Вначале они будут направлены в Якутию.

"Аэромобильная группировка готова к выполнению задачи по тушению лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). Личный состав имеет практический опыт, обеспечен всем необходимым, включая лагерь для автономного проживания на территории региона", — рассказал Лайфу начальник отдела оперативного реагирования Ногинского СЦ МЧС России Андрей Лагуткин.

Отмечается, что основные усилия будут направлены на недопущение распространения огня на населённые пункты. Кроме того, в республику ранее было направлено два многоцелевых самолёта-амфибии Бе-200ЧС МЧС России.