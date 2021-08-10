Самолёт Ил-76 со спасателями вылетел в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров
У сотрудников МЧС есть всё необходимое, включая лагерь для автономного проживания в районах, куда они будут направлены.
Самолёт Ил-76 со спасателями вылетел в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров. Видео © МЧС России / Аэропорт Жуковский
Первый эшелон спасателей вылетел самолётом Ил-76 из международного аэропорта Жуковский. На его борту 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России. Группировка будет задействована в тушении пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка. Вначале они будут направлены в Якутию.
"Аэромобильная группировка готова к выполнению задачи по тушению лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). Личный состав имеет практический опыт, обеспечен всем необходимым, включая лагерь для автономного проживания на территории региона", — рассказал Лайфу начальник отдела оперативного реагирования Ногинского СЦ МЧС России Андрей Лагуткин.
Отмечается, что основные усилия будут направлены на недопущение распространения огня на населённые пункты. Кроме того, в республику ранее было направлено два многоцелевых самолёта-амфибии Бе-200ЧС МЧС России.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона глава государства поручил подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС. Также из-за пожаров в Якутии сильное задымление было зафиксировано в 954 пунктах 41 муниципального образования, 869 из них расположены в районе Красноярского края. Накануне в регионе был объявлен режим "чёрного неба", который будет действовать до вечера 10 августа.
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