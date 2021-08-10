Россиянку с дочерью-подростком эвакуировали с горного перевала в Абхазии

Группа спасателей на вертолёте эвакуировала российскую туристку с несовершеннолетней дочерью, которые получили травмы на горном перевале Химса в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

"10 августа вертолёт доставил травмированную туристку и её дочь-подростка с перевала Химса в Сухум, где ей была оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Известно, что компания туристов из города Воткинска в Удмуртии отправилась в поход по горам Абхазии — путешественники добрались до перевала Химса в верховьях реки Восточная Гумиста, но маршрут, по которому они передвигались, оказался тяжёлым. По словам россиянки Анны Селёзневой, в какой-то момент туристы поняли, что запасы провизии у них на исходе, а маршрут обратного следования вызывает немало опасений. Позднее они обратились за помощью в МЧС республики с просьбой эвакуировать травмированного члена команды.

Также пресс-служба сообщила, что заявленный туристами маршрут на перевал Химса не был одобрен ведомством. Так, инструктор фактически подверг всех путешественников неоправданному риску. Сейчас сотрудники МЧС находятся на постоянной связи с другими членами группы и готовы оперативно отреагировать на любую внештатную ситуацию.